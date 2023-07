Frattesi, l’Inter si muove ma il Milan pure: summit in agenda − Sky

Settimana calda quella per Frattesi. L’Inter può accelerare con la cessione di Brozovic, ma le concorrenti non stanno a guardare. Occhio al Milan

SI FA SUL SERIO − Si entra nella settimana di Frattesi? Probabile. L’Inter conta di fare ulteriori passi avanti col Sassuolo per definire una volta per tutte l’operazione per il passaggio del centrocampista a Milano. L’addio di Brozovic è imminente e con i capitali che arriveranno dall’Arabia, Marotta conta di affondare sulla mezzala della Nazionale. Ma il fattore tempo conta e anche parecchio. Secondo Marco Demicheli, ospite negli studi di Sky Sport 24, il Milan domani incontrerà Carnevali per Frattesi. Il 23enne romano però non è l’unico centrocampista seguito dall’Inter. I nerazzurri, infatti, si stanno muovendo anche per Lazar Samardzic, come confermato dal suo entourage a Inter-News.it.