Frattesi, Inter inamovibile. La richiesta monstre per la cessione!

L’Inter non ha intenzione assolutamente di muoversi dalla valutazione fatta per Davide Frattesi. Il centrocampista parte solo per un’offerta monstre, lo conferma Fabrizio Biasin su X.

SITUAZIONE – Davide Frattesi è al centro delle voci di mercato dell’Inter. Il giocatore ha intenzione di partire e lo ha ribadito a Simone Inzaghi con una chiara motivazione: il suo minutaggio. Il centrocampista non vuole più essere un rincalzo o tantomeno il sostituto di qualcuno e nell’ultimo mese nelle gerarchie è finito anche dietro a Piotr Zielinski. Frattesi spinge per l’addio già a gennaio, ci sono Roma e Napoli per ora che hanno palesato un lieve interesse.

Frattesi, l’Inter fa una richiesta precisa

OFFERTE – Di proposte concrete ancora non ce ne sono ed è improbabile che arrivino nelle prossime ore. La Roma ha pensato alla contropartita Bryan Cristante da inserire nella trattativa, ma ha sbagliato. L’Inter è stata chiarissima a riguardo: non accetta altro al di fuori dei soldi. Davide Frattesi verrà ceduto solo per 45 milioni di euro, non ci sono alternative alla richiesta. Lo ha confermato Fabrizio Biasin, che sul suo profilo X ha aggiunto in maniera netta: «Niente soluzioni alternative per abbassare la cifra». Sono attese perciò ulteriori novità sulle trattative.