Frattesi, Inter in corsa ma un’altra big sogna il suo grande ritorno – CdS

L’Inter prepara la sfida contro la Juventus di domenica alle 20:45. Una partita che sarà un vero crocevia per il proseguo della stagione. Viste le due settimane di pausa si parla tanto di calciomercato e un nome è quello di Davide Frattesi. L’Inter lo vuole ma occhio all’inserimento di un’altra big di Serie A.

SOGNO – L’Inter vuole Davide Frattesi nella prossima sessione di mercato con il gioiellino del Sassuolo che sta facendo benissimo e cresce di partita in partita. Il centrocampista dei neroverdi però stuzzica altre big del nostro campionato e, l’ultima, è la Roma. Secondo quanto riporta infatti il Corriere dello Sport, la Roma sogna un possibile ritorno di Frattesi a Trigoria. Secondo il quotidiano il centrocampista valuterebbe volentieri quest’opzione considerando che ha passato tre anni della sua carriera nella Primavera giallorossa. Ma non solo. Oltre a questo aspetto ‘romantico’ c’è anche un aspetto economico. La Roma infatti detiene il 30% della futura rivendita di Frattesi e dunque potrebbe ricevere uno sconto di una decina di milioni sui 30 milioni di euro fissati dal Sassuolo per il suo cartellino.

Fonte: Corriere dello Sport