Frattesi-Inter, giornata decisiva! Incontro con il Sassuolo al Gran Galà

GIORNATA DECISIVA – L’affare Marcelo Brozovic in uscita sblocca di fatto il mercato dell’Inter, difatti già oggi la dirigenza dell’Inter incontrerà quella del Sassuolo per quanto riguarda il futuro di Davide Frattesi. Il tutto si terrà a Rimini, in occasione del Gran Galà del calciomercato a Rimini. L’incontrò vedrà come protagonisti non solo le due dirigenze, ma anche il procuratore del centrocampista italiano dato che a questo punto ci si aspetta un affondo decisivo da parte dei nerazzurri per chiudere l’affare anticipando la concorrenza.