Frattesi-Inter come Barella: la scelta (anche) di Inzaghi – SI

Frattesi sarà a breve un nuovo giocatore dell’Inter, dopo che nel tardo pomeriggio di oggi il suo agente Riso è passato in sede per discutere i dettagli del trasferimento. Pedullà, su Sportitalia, mette anche Inzaghi fra chi ha spinto per chiudere.

LA SCELTA – Alfredo Pedullà non ha mai avuto dubbi sulla destinazione di Davide Frattesi: «È un’operazione che per noi era stata scandita sempre con l’Inter in vantaggio. Non abbiamo mai parlato del Milan o di sorpassi in corsa, la Roma ha cercato di recuperare ma parliamo al passato. Domani c’è da formalizzare tutto quanto impostato, è ora alla luce del sole dopo che Giuseppe Riso è andato in sede all’Inter per parlare del contratto di Frattesi. L’obbligo di riscatto sarà a febbraio, forse al primo punto, ma questi sono dei dettagli che definiranno domani. L’Inter è la sua prima scelta, l’ha detto il suo agente e l’avevamo detto noi. Operazione come Nicolò Barella, costerà un po’ di meno: era il nome che Simone Inzaghi aveva messo come priorità. Era normale pensare che esce Marcelo Brozovic ed entra Frattesi».