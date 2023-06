Frattesi, l’Inter ci prova ma la concorrenza è agguerrita – Sky

Nonostante la finale di Champions League ancora da giocare l’Inter sta già pensando al prossimo mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio da Istanbul per Sky Sport, ai nerazzurri piace molto Davide Frattesi. Per il calciatore del Sassuolo però la trattativa non è così semplice.

GRANDE CONCORRENZA – Gianluca di Marzio, in collegamento da Istanbul, ha riportato le ultime novità relative alla situazione Davide Frattesi. Calciatore a cui l’Inter è molto interessata: «L’Inter vorrebbe cercare di mettere le mani su Davide Frattesi. Ma sull’italiano c’è una concorrenza agguerrita. Già ieri avevamo parlato degli incontri tra il Sassuolo, la Juventus e la Roma. Per i nerazzurri quindi non sarà facile riuscire a prendere il centrocampista italiano».

Fonte: Sky Sport24 – Gianluca Di Marzio