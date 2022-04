Frattesi, Inter avanti grazie a Marotta. Ma la Juventus non molla – TS

L’Inter vuole continuare a correre verso lo scudetto con i nerazzurri che questa sera sfideranno lo Spezia. Intanto, sul mercato, è sfida con la Juventus per Davide Frattesi del Sassuolo

DUELLO – L’Inter è concentrata sulla corsa scudetto, ma pianifica già la prossima stagione. I nerazzurri vogliono rinforzare il centrocampo ed hanno individuato in Davide Frattesi del Sassuolo il rinforzo giusto per il reparto. Sul 22enne ex Roma, secondo quanto riferito dal Tuttosport, la squadra nerazzurra è in pole grazie a Marotta che, sfruttando gli ottimi rapporti con Carnevali, si è mosso in anticipo sul centrocampista. La strada, però, non è spianata: la Juventus, da qualche settimana, si è mossa sul calciatore e proverà il sorpasso sui rivali nelle prossime settimane.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia