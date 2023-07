Frattesi, giuste intenzioni fra Inter e Sassuolo. Ma Milan in agguato – Sky

La lista delle pretendenti di Frattesi continua ad essere lunga. Il Sassuolo attende la chiusura della trattativa con l’Inter ma rimane aperto all’opzione Milan. Le ultime sulla situazione da Sky Sport 24.

PRETENDENTI – L’Inter non molla il colpo Davide Frattesi, ma anche il resto delle pretendenti rimangono col fiato sul collo del giocatore. Secondo quanto emerge dalla trasmissione di Sky Sport 24 ci sono buone intenzioni fra la dirigenza nerazzurra e quella del Sassuolo, incontratesi ieri a Rimini, per la chiusura della trattativa. Resta, però, tutto bloccato, anche per via del mancato accordo fra l’Inter e l’Al-Nassr per il trasferimento di Marcelo Brozovic. Se l’Inter, in attesa di incassare denaro da alcune cessioni, non dovesse chiudere entro pochi giorni, il Milan sarebbe pronto a incontrare il Sassuolo la prossima settimana. I rossoneri, infatti, proveranno a soffiare Frattesi ai cugini milanesi ma anche alla Roma, che continua a osservare la situazione.

Fonte: Sky Sport 24