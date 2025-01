Frattesi, infortunio e mercato. Tra Inter e Roma: facciamo chiarezza!

Frattesi è uno dei protagonisti silenziosi di questa stagione nerazzurra. Il centrocampista, titolare inamovibile della Nazionale e tra i migliori interpreti italiani del ruolo, si trova a un bivio tra il desiderio di giocare con maggiore continuità e la consapevolezza di far parte di un progetto ambizioso come quello dell’Inter. Ma facciamo chiarezza riguardo la sua volontà di andare via, i problemi fisici e altro ancora.

STATUS ATTUALE – Davide Frattesi è parte integrante delle rotazioni di Simone Inzaghi, che lo considera uno dei suoi “16 titolari”. Davanti a sé, però, il centrocampista romano deve fare i conti con tre pilastri del centrocampo nerazzurro: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Lo stesso Frattesi, con grande professionalità e umiltà, ha ammesso più volte che i tre compagni di reparto sono attualmente superiori. Nonostante ciò, il giocatore, che ha appena 25 anni e un grande futuro davanti a sé, aspira legittimamente a maggiore spazio.

GIALLROSSO NEL DESTINO? – La Roma è un’opzione che affascina Frattesi, non solo per motivi tecnici ma anche personali. Al di là del tifo o meno, il centrocampista vedrebbe in un ritorno nella Capitale un’opportunità per giocare con continuità in una piazza importante. Il nodo principale, però, resta il prezzo fissato dall’Inter: 35-40 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite tecniche. Un’eventuale trattativa potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, formula che consentirebbe alla Roma di dilazionare l’investimento. Dal canto suo, l’Inter, pur disposta a considerare l’addio di Frattesi, vuole garanzie sul pagamento e cercherà un sostituto adeguato prima di lasciarlo partire.

E CRISTANTE? – Un nome che potrebbe entrare nel discorso è quello di Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso piace molto all’Inter, che lo vede come un potenziale vice-Calhanoglu. La dirigenza nerazzurra, però, ha chiarito che qualsiasi trattativa per Cristante sarebbe separata da quella per Frattesi. Questo complica il quadro, ma non esclude possibili sinergie tra i due club per arrivare a un accordo vantaggioso per entrambe le parti.

Frattesi tra problemi fisici e mercato. L’Inter e la gestione degli “scontenti”

PROBLEMI FISICI NON AIUTANO – Un ulteriore elemento da considerare è la condizione fisica di Frattesi. Il centrocampista non è infortunato, ma sta convivendo con alcuni problemi fisici che ne limitano l’impiego. Anche per la prossima sfida contro l’Empoli, la sua presenza è in dubbio. Questa situazione acuisce il malcontento del giocatore, che vorrebbe essere protagonista sia con l’Inter sia con l’Italia. La dirigenza dell’Inter, pur consapevole del valore di Frattesi, non intende trattenere giocatori scontenti. La posizione del club è chiara: chi vuole lasciare Milano lo dica apertamente, e alle condizioni stabilite. Oltre alla valutazione economica, l’Inter deve trovare un sostituto all’altezza, evitando di indebolire un reparto cruciale per gli obiettivi stagionali.

IN DUBBIO – Il futuro di Frattesi rimane aperto. Da un lato, c’è la possibilità di restare all’Inter almeno fino a giugno, dove con più minuti potrebbe consolidarsi come uno dei protagonisti della squadra come la passata stagione. Dall’altro, la Roma rappresenta una soluzione allettante, soprattutto in termini di minutaggio e continuità (non in Champions League). Con il mercato di gennaio che entra sempre più nel vivo, , le prossime settimane saranno decisive per chiarire il destino del centrocampista romano, sempre più al centro di dinamiche che intrecciano sentimenti, ambizioni e strategie di mercato.