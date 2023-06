Frattesi, doppio incontro con Inter e Milan: richiesta chiara – SI

Doppio incontro in vista per il Sassuolo in settimana per Davide Frattesi. Resta serrato il derby di mercato tra Inter e Milan, come confermato da Alfredo Pedullà di Sportitalia.

DOPPIO INCONTRO – Per Davide Frattesi è previsto un doppio incontro per il Sassuolo: il primo, in settimana, con il Milan. Il secondo invece tra mercoledì e venerdì a Rimini con l’Inter. La richiesta del club neroverde è chiara: una cifra attorno ai 30-32 milioni di euro più una contropartita tecnica (che, per l’Inter, potrebbe essere Samuele Mulattieri). Più defilate, invece, Juventus e Roma.