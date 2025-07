Frattesi-Giuliano Simeone, la risposta dell’Atletico Madrid all’Inter – Sky

Frattesi e Giuliano Simeone in un eventuale scambio tra Inter e Atletico Madrid? Ecco le ultime di calciomercato sui due centrocampisti.

NO ALL’INSERIMENTO DEL FIGLIO DEL CHOLO – In casa Inter, si parla del futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista di Fidene, che è rientrato in Italia prima della conclusione del Mondiale per Club a causa di un infortunio, piace all’Atletico Madrid. I colchoneros però ancora non hanno avanzato nessuna proposta economica al club e al giocatore. Vorranno prima capire se il club interista vorrà trattare o meno. Ecco l’aggiornamento del collega di Sky Sport 24 Marco De Micheli: «Da valutare il futuro di Davide Frattesi, l’Atletico Madrid è interessato e i contatti ci sono già stati. Se l’Inter apre verrà avviata la trattativa sia col giocatore che tra i club. Peraltro, l’Inter aveva pensato di inserire eventualmente nell’operazione Giuliano Simeone, ma no secco dell’Atletico Madrid». No quindi degli spagnoli all’inserimento di Giuliano Simeone. Il figlio del Cholo, centrocampista offensivo molto interessante, è ritenuta una pedina fondamentale nello scacchiere tattico dell’Atletico. Il ragazzo classe 2002 è anche nazionale dell’Argentina. Il futuro di Frattesi verrà valutato una volta che l’Inter rientrerà in Italia. Ci sono diverse situazioni da risolvere, come quella legata a Calhanoglu.