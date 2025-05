Frattesi, futuro in bilico: possibile addio all’Inter! Il punto

L’Inter e Davide Frattesi rischiano di dirsi addio. Il centrocampista nerazzurro potrebbe partire nel mercato estivo. Intanto l’Inter si prende il suo tempo.

FUTURO – Il futuro di Davide Frattesi all’Inter non è più così scontato. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, il centrocampista classe ’99 potrebbe lasciare Milano a partire da luglio, soprattutto se le strategie tecniche e di mercato dei nerazzurri dovessero confermare un assetto a centrocampo poco favorevole alla sua permanenza. Arrivato dal Sassuolo con grandi aspettative e un investimento importante da parte dell’Inter, Frattesi ha faticato a trovare spazio da titolare in una mediana già ricca di talento e gerarchie consolidate. Simone Inzaghi lo ha spesso utilizzato come jolly a partita in corso, sfruttando la sua capacità di inserirsi e portare dinamismo, ma senza mai garantirgli una maglia fissa nell’undici iniziale.

SITUAZIONE – Proprio questa gestione ha alimentato alcune riflessioni in casa Inter, ma anche nell’entourage del giocatore, che aspira a un ruolo più centrale e continuativo. Il centrocampista romano non ha mai nascosto l’ambizione di essere protagonista, e con il Mondiale per Club in vista, Frattesi potrebbe valutare un nuovo progetto tecnico dove trovare maggiore continuità. La sua permanenza a Milano dipenderà molto dalle scelte tattiche estive, dai possibili nuovi innesti in mezzo al campo e dalla permanenza o meno di altri big in rosa. In caso di conferme importanti, la cessione – anche in prestito oneroso o con diritto di riscatto – non è da escludere.