Frattesi, Friedkin in persona pronti a muoversi: l’offerta per l’Inter – Sky

Frattesi rimane un nome in uscita dall’Inter, con la Roma che ci sta seriamente pensando. In settimana, infatti, la dirigenza giallorossa, con i Friedkin in persona, si muoveranno in prima persona per convincere la controparte nerazzurra. Gli ultimi importanti aggiornamenti.

MOVIMENTI – Nonostante le parole di Beppe Marotta prima di Venezia-Inter e di Claudio Ranieri nel pre e post partita di Bologna-Roma, Davide Frattesi rimane un obiettivo dei giallorossi. In settimana, come riferiscono i colleghi di Sky Sport, la presidenza capitolina si muoverà con l’idea di pensare ad un’offerta che possa soddisfare la controparte interista. Questo l’ultimo aggiornamento: «La Roma in settimana si muoverà ufficialmente, con i Friedkin in prima persona per questo colpo. Marotta ha chiuso ma non definitivamente, perché al momento non ha chiesto la cessione. Oggi mancavano due giocatori e non ha giocato. Con Frattesi la Roma vende Pellegrini? I 45 milioni richiesti dall’Inter sono troppi, si cercherà di fare un’offerta con contropartite per convincere l’Inter. Pellegrini potrebbe rientrare nello scambio». In settimana, dunque, potrebbero arrivare importanti e concreti aggiornamenti sul fronte Frattesi. Il centrocampista oggi è entrato intorno all’ora di gioco, aiutando comunque la Beneamata a sbancare il Penzo di Venezia. Ha avuto peraltro una clamorosa occasione per chiudere la partita, ma ha sbattuto contro la bravura di Filip Stankovic.