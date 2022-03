Frattesi, è ufficiale il rinnovo con il Sassuolo: i dettagli. L’Inter lo segue

Frattesi è uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter per il mercato estivo. Marotta a più riprese ha fatto capire di apprezzare il Made in Italy, in particolare quello del Sassuolo con Scamacca altro nome caldo per giugno (vedi articolo)

RINNOVO – Davide Frattesi, insieme a Gianluca Scamacca, è tra i nomi attenzionati dall’Inter in casa Sassuolo. Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali non hanno mai nascosto i dialoghi già in corso nella speranza di poter poi intavolare una vera e propria trattativa a giugno. Intanto Frattesi, centrocampista classe 1999, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club neroverde fino al 30 giugno 2026. Un fattore che certamente conferirà maggior forza al club di appartenenza in ottica mercato.