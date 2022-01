Frattesi e Bremer obiettivi per l’estate: ecco il piano dell’Inter – CdS

Frattesi e Bremer, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport a firma di Andrea Ramazzotti, sono in questo momenti i primi due obiettivi per il mercato estivo dell’Inter. Se il Torino dovesse sparare altro per il brasiliano, l’alternativa è Luiz Felipe.

PER L’ESTATE – Frattesi e Bremer sono i primi due nomi per l’Inter 2022-2023. Il difensore brasiliano è nel mirino già da tempo, e se il Torino dovesse chiedere troppo, l’alternativa è il laziale Luiz Felipe che probabilmente non rinnoverà. L’idea della dirigenza nerazzurra è quella di sistemare la difesa qualora dovesse partire uno tra Skriniar e de Vrij (entrambi in scadenza). Frattesi, invece, è seguito da tempo da Piero Ausilio, sin dalla scorsa stagione al Monza. Il centrocampista del Sassuolo è considerato un altro Barella.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti