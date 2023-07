Frattesi-day, atteso al CONI per l’idoneità sportiva: gli orari − Sky

Davide Frattesi sarà presto un giocatore dell’Inter: il giocatore non ha avuto dubbi e ha voluto solo il club nerazzurro, così come affermato anche da Giovanni Carnevali. È atteso per la giornata di oggi al CONI per ottenere l’idoneità sportiva, come riferito da Sky Sport.

IDONEITÀ SPORTIVA − Davide Frattesi è in arrivo a Milano già nella giornata di oggi. La trattativa con l’Inter ha preso un’accelerata decisiva. E il giocatore è perciò atteso per le ore 19:00 al CONI, dove sosterrà l’iter per l’idoneità sportiva. Gli ultimi dettagli per il centrocampista sono stati sistemati, dopo che Giovanni Carnevali è stato un’ora nella sede dell’Inter a Viale della Liberazione. A riferirlo è Sky Sport.