Frattesi per Cristante? Inter e Roma in contatto! E Riso media – CdS

Inter e Roma stanno lavorando ad uno scambio clamoroso, ossia quello tra Davide Frattesi e Bryan Cristante. Il procuratore Beppe Riso sta mediando tra le due società.

SCAMBIO – Tutto vero, Inter e Roma stanno parlando per portare a termine uno scambio sorprendente con protagonisti Frattesi e Cristante. Il venticinquenne di Fidene, insoddisfatto all’Inter per il poco minutaggio assegnatogli da Simone Inzaghi, spinge per ritornare nella Capitale. Dall’altro lato, Cristante (al momento infortunato) potrebbe diventare la chiave per sbloccare l’operazione. Come riferisce il Corriere dello Sport, a fare da mediatore tra le due società ci sta pensando Beppe Riso, che ieri ha incontrato a Milano Ghisolfi. Ovviamente, la Roma dovrebbe anche sborsare dei quattrini per definire lo scambio.

Frattesi-Cristante, Inter e Roma ci lavorano: non è impossibile

INIZI – L’Inter valuta Frattesi tra i 40 e 45 milioni di euro, ma l’inserimento di Cristante potrebbe far abbassare leggermente la quota. Il primo andrebbe a ricoprire il vuoto lasciando da Enzo Le Fée partito in direzione Sunderland, mentre il secondo potrebbe non solo agire da mezzala come ai tempi dell’Atalanta ma anche da vice Hakan Calhanoglu. I discorsi sono appena iniziati, ma, secondo il Corriere dello Sport, non è impossibile arrivare a dama.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi e Roberto Maida