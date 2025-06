Frattesi con Inzaghi non rimane! Il Napoli segue e aspetta – CdS

Davide Frattesi non è entrato nemmeno durante la finale di Monaco di Baviera e lo ha fatto notare sui social. Con Simone Inzaghi non rimarrà, il Napoli segue la situazione.

SICURO – Poche certezze ci sono nella vita, una di queste è che Davide Frattesi non rimarrà all’Inter nel caso in cui Simone Inzaghi rimanga l’allenatore anche nella prossima stagione. Il feeling tra i due è ai minimi storici dopo il battibecco della finale, le scelte di Monaco di Baviera hanno creato un solco insanabile. Il futuro dell’Inter è ancora un rebus, quello di Frattesi è legato e dipende proprio dal nome che siederà in panchina dai prossimi giorni. Tutti sono rimasti stupiti dalla scelta di Kristjan Asllani o dal cambio precedente di Yann Bisseck, tutti si sono domandati dove fosse Frattesi.

INTERESSE – Frattesi ha fame, vuole avere più delle 16 gare da titolare e delle 47 partite giocate su 59 tra coppe e campionato. Il Napoli cerca proprio questa fame e Antonio Conte, come accaduto a gennaio, vede nel centrocampista il futuro rinforzo azzurro. L’Inter aveva fatto voce grossa pochi mesi fa chiedendo più di 45 milioni di euro ai rivali, stavolta potrebbe abbassare le pretese. Il giocatore potrebbe diventare la fonte potenziale di guadagno per il mercato nerazzurro.

fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini