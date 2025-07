Frattesi-Chivu: è scattato un certo feeling. Partirà un altro – CdS

Tra Frattesi e Chivu è scattato un certo feeling, secondo i colleghi del Corriere dello Sport, e quindi il centrocampista romano non lascerà l’Inter. Discorso diverso invece per un altro.

FEELING SBOCCIATO – Davide Frattesi resta all’Inter. Il centrocampista di Fidene piace tanto a Cristian Chivu, con cui è scattato già un certo feeling, nonostante il tecnico rumeno lavori all’Inter da ancora nemmeno un mese. Il Mondiale per Club e i brevi soggiorni americani, da questo punto di vista, sono stati determinanti. E se con Simone Inzaghi il futuro di Frattesi era praticamente già segnato, con Chivu la situazione si è completamente ribaltata. Frattesi non solo resta, ma ora vorrebbe pure rinnovare il contratto. L’allenatore rumeno vorrà studiare insieme a lui nuove soluzioni tattiche per renderlo protagonista nella sua nuova Inter.

Frattesi resta all’Inter ma dovrà prima operarsi. Asllani invece partirà

VERSO LA CESSIONE – Frattesi e Chivu però potranno iniziare a lavorare nuovamente insieme verso agosto inoltrato, perché il centrocampista si sottoporrà questa settimana ad un’operazione di ernio plastica e dovrà stare a riposo per circa 20-30 giorni. L’Inter, dal canto suo, inizierà il ritiro pre-campionato intorno al 26-27 luglio. Chi invece lascerà il centrocampo, abbastanza affollato, sarà invece Kristjan Asllani.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno