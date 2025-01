Frattesi chiede più spazio. Sarà ceduto? Inter chiara, ma fa un prezzo – CdS

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter continua a far discutere. Nonostante le smentite recenti del giocatore e dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta, il Corriere dello Sport insiste sulla possibilità che il centrocampista romano possa lasciare Milano.

FUTURO INCERTO – Dopo un anno e mezzo in nerazzurro, Davide Frattesi fatica a trovare spazio tra i titolari, complice la presenza di giocatori di altissimo livello come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Pur essendo un elemento prezioso per la rosa di Simone Inzaghi, il suo ruolo è limitato a quello di alternativa di lusso. Con Barella intoccabile e gli altri due centrocampisti saldamente al centro del progetto interista, il romano ha trovato poco spazio nelle partite che contano. Questa situazione avrebbe generato malumori, tanto che il suo agente, Giuseppe Riso, si sarebbe già mosso in passato per esplorare alternative, senza però trovare aperture dalla dirigenza nerazzurra. La novità è che, secondo il quotidiano romano, l’entourage di Frattesi starebbe lavorando per un’eventuale partenza già a gennaio. La destinazione preferita sarebbe la Roma, squadra a cui il centrocampista è legato da ricordi giovanili e dall’affetto per la piazza.

Frattesi alla Roma? Trattativa difficile e complessa! Ma l’Inter fa il prezzo

INCOGNITA – L’Inter, tuttavia, non intende fare sconti. Il club ha investito circa 32 milioni di euro per portare Frattesi a Milano e valuta il giocatore non meno di 40 milioni. Per la Roma, che ha disponibilità finanziarie limitate, questa cifra rappresenta un ostacolo non trascurabile. Un prestito, pur essendo una soluzione ipotetica, appare poco praticabile. L’Inter avrebbe comunque bisogno di un sostituto per non indebolire la rosa a disposizione di Inzaghi. Per questo, i giallorossi potrebbero considerare di cedere alcuni giocatori per finanziare l’operazione. Tra i nomi in uscita ci sarebbero il deludente Enzo Le Fée e Lorenzo Pellegrini, che sta attraversando un momento di crisi tecnica e ambientale.

ESEMPLARE – Nonostante i malumori, Frattesi si è sempre comportato da professionista, evitando dichiarazioni polemiche e mantenendo un profilo basso. Se l’operazione con la Roma non dovesse concretizzarsi, è probabile che il centrocampista resti a Milano almeno fino al termine della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno