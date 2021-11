Frattesi cambia agente e sceglie Riso: l’annuncio ufficiale! Inter più vicina?

Frattesi ha preso una decisione che a breve potrebbe cambiare il corso della sua carriera calcistica. Il centrocampista del Sassuolo ha scelto Riso, che avrà il compito di preparare il terreno per il trasferimento del suo nuovo assistito. L’Inter segue interessata

CAMBIO AGENTE – “Il talento, la voglia di eccellere, la capacità di sacrificio e di mirare sempre ai traguardi più importanti. L’ambizione, prima di tutto. Benvenuto nella famiglia di GR Sports a Davide Frattesi, uno dei migliori talenti espressi in questi mesi dal calcio italiano che sta brillando con il Sassuolo in Serie A. Numeri importanti, mentalità vincente e la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. Il futuro si legge negli occhi di Davide. È solo l’inizio. Benvenuto tra noi”. Con questa parole la società GR Sports, di cui il fondatore Giuseppe Riso è il principale esponente, annuncia l’ingresso di Frattesi nella propria scuderia. Il cambio di agente per il classe ’99 azzurro non è casuale. Da settimane si parla del possibile cambio di maglia nel 2022. Sul centrocampista neroverde ha messo gli occhi soprattutto l’Inter (vedi articolo), che ha ottimi rapporti con la GR Sports. Riso, tra gli altri, è l’agente di Andrei Radu, Federico Dimarco, Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. Può esserci l’Inter anche nel futuro di Frattesi? Sono attese novità nelle prossime settimane.