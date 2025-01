Frattesi bloccato da Calhanoglu? Cessione non immediata – CdS

Davide Frattesi sembrava sulla via dell’addio all’Inter, ma l’infortunio di Hakan Calhanoglu rende difficile l’operazione. I prossimi test di Simone Inzaghi per il Corriere dello Sport.

ADDIO? – Davide Frattesi ha chiesto la cessione all’Inter. Non ha preso in considerazione il momento, non ha valutato che potrebbe essere titolare nelle prossime partite. Il centrocampista ha una volontà netta e probabilmente nel mese di gennaio saluterà Simone Inzaghi e i suoi compagni. Per ora però solo probabilmente, perché l’infortunio di Hakan Calhanoglu rende complicata la cessione immediata. Il turco non è l’unico assente, anche Henrikh Mkhitaryan è fuori per un problema muscolare.

Frattesi senza Calhanoglu non parte!

SOSTITUTO – Calhanoglu salterà le partite almeno fino al derby con il Milan del 2 febbraio. Al posto del turco ci saranno Kristjan Asllani e, eventualmente, anche Piotr Zielinski. Conseguentemente sarà assoluto protagonista anche Davide Frattesi, che giocherà nel ruolo del compagno polacco oppure per Nicolò Barella, che prima o poi dovrà riposare. Inzaghi inserirà il numero 16 tra Bologna e Empoli e gli darà almeno una chance da titolare. A prescindere dalla cessione, che comunque non arriverà prima della fine del mese. La lista in UEFA Champions League non può essere cambiata prima della fine del mini-campionato, perciò Frattesi sarà fondamentale in più in Europa dove ha cinque presenze in sei partite.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno