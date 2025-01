Frattesi, attese novità nei prossimi giorni. Inter ‘fredda’ su un’ipotesi – TS

Davide Frattesi ha disputato una buona mezz’ora, contro il Venezia, nonostante le voci di mercato relative al suo possibile addio all’Inter. Il suo futuro resta incerto.

IL PUNTO – Davide Frattesi è stato impiegato da Simone Inzaghi nell’ultima mezz’ora del match vinto dall’Inter contro il Venezia. Il centrocampista italiano è entrato con il suo solito piglio, avendo anche a disposizione alcune occasioni interessanti per andare in rete. Nonostante ciò non sia avvenuto, la prestazione dell’ex Sassuolo è sicuramente da ritenersi positiva, proprio per la cattiveria agonistica con cui è entrato in campo nonostante le voci di mercato sul suo conto.

Frattesi in orbita Roma? L’Inter ha le idee chiare

LA STRATEGIA – Riguardo il futuro di Frattesi, molto si è detto e altrettanto si dirà nelle prossime settimane. La Roma non intende rinunciare a provarci, forte della volontà mostrata dall’ex giallorosso di tornare a Trigoria per recitare un ruolo da protagonista con la squadra capitolina. L’Inter, però, non ha alcuna intenzione di cedere rispetto alla richiesta di 40 milioni di euro cash, rifiutando l’idea di includere Lorenzo Pellegrini o Bryan Cristante nella trattativa. Nel caso del primo, la preclusione è motivata in base all’età e ai costi del centrocampista. Nel caso del secondo, si prende in considerazione solo l’ipotesi di un’operazione in prestito.

Fonte: Simone Togna – TuttoSport