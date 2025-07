Frattesi, l’Atletico Madrid non molla e l’Inter valuta: dentro un altro nome! – Sky

L’Atletico Madrid bussa insistentemente alla porta dell’Inter per Davide Frattesi. Il club nerazzurro pensa a un nome da inserire nella trattativa: ma le strade sono due.

INTERESSE FORTE – Davide Frattesi continua ad attirare su di sé l’interesse di molti club, non solo italiani. All’estero è l’Atletico Madrid ad aver messo nel mirino il centrocampista dell’Inter, dopo essersi già assicurato Matteo Ruggeri dell’Atalanta per la prossima stagione. Ma cosa ne pensa la dirigenza di Viale della Liberazione di questo forte corteggiamento spagnolo? Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione, aggiornando sulle ultime novità legata alla nuova trama estiva.

L’Atletico Madrid insiste per Frattesi: la posizione e le alternative dell’Inter

DUE STRADE – L’Atletico Madrid è fortemente interessato a Frattesi e l’Inter valuta. Secondo Di Marzio i nerazzurri avrebbero pensato, inizialmente, di inserire all’interno della trattativa Giugliano Simeone. Si tratta dell’attaccante classe 2002 che veste la maglia dei Colchoneros al servizio del padre, ‘El Cholo’. Il club spagnolo, però, ha chiuso a questa possibilità. Dunque, adesso la palla passa nuovamente all’Inter, che deve scegliere se aprire alla cessione di Frattesi, iniziando quindi a trattare a livello economico con l’Atletico Madrid, oppure chiudere definitivamente le porte, trattenendolo a Milano. Intanto, qualche giorno fa Frattesi ha lasciato il Mondiale per Club, tornando anticipatamente in Italia per approfondire gli accertamenti medici, per via dei problemi fisici che lo trattengono fuori dal campo.