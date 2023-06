Frattesi, in arrivo incontro Marotta-agente. Ma problemi per l’Inter – Sky

Marotta vedrà l’agente di Frattesi per capire le possibilità di un trasferimento all’Inter. Ma c’è un problema, che segnala Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

A RISCHIO – Davide Frattesi all’Inter? Non scontato. Il fatto che per Marcelo Brozovic non ci siano ancora sviluppi fa sì che altri club possano inserirsi e prendere il centrocampista messo in vendita dal Sassuolo. Se non dovessero arrivare subito i soldi di Brozovic, spiega Gianluca Di Marzio, l’Inter dovrà un po’ fare i salti mortali. Giuseppe Marotta venerdì a Rimini avrà un incontro con l’agente di Frattesi, per capire quanto margine ci sia per questa operazione.