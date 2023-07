Frattesi si allena per l’Inter in Sardegna. Ma occhio al Milan − Sky

Settimana in arrivo decisiva sul fronte Davide Frattesi. L’Inter, una volta chiuso Brozovic, può fiondarsi sul neroverde. Ma i cugini del Milan non ci stanno

CHIUDERE IL CERCHIO − Una volta definita la telenovela Brozovic con il suo passaggio all’Al-Nassr, l’Inter dovrebbe chiudere per Frattesi. C’è fretta secondo Sky Sport. Il motivo: «L’uscita di Brozovic potrebbe accelerare l’ingresso di Frattesi. Esce il croato e potrebbe entrare il centrocampista del Sassuolo. Mulattieri come contropartita tecnica, Frattesi aspetta e si allena in Sardegna. Ma non c’è solo l’Inter su di lui, quindi, c’è fretta di chiudere. C’è il Milan, per cui c’è in agenda un incontro con Carnevali e c’è anche la Roma».