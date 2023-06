Frattesi, pre-accordo vantaggio per l’Inter. Tempi e volontà decisivi – Sky

L’Inter non è l’unica ad aver messo gli occhi su Frattesi. Secondo Sky Sport 24 però i nerazzurri sembrano essere partiti in netto vantaggio rispetto alle pretendenti. Ecco la situazione e cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

TAVOLO NUMEROSO – Quello di Davide Frattesi è il nome più gettonato della sessione estiva di mercato. Alessandro Sugoni, intervenuto su Sky Sport 24, fa sapere che fra tutte le pretendenti l’Inter sembra quella più avvantaggiata. A favorire i nerazzurri nella trattativa sono state le tempistiche e la bravura nel riuscire a spillare al Sassuolo un principio di accordo. Il prezzo a cui l’Inter è disposta ad arrivare per avere Frattesi ruota intorno ai 35 milioni di euro con la contropartita Samuele Mulattieri. Il giornalista esclude che la dirigenza nerazzurra sia d’accordo con l’alimentare le aste per il giocatore. Il rischio che questo gioco al rialzo venga a crearsi, però, c’è. Soprattutto considerando le innumerevoli corteggiatrici di Frattesi. Oltre all’Inter, infatti, ci sono anche Juventus, Roma e Milan in agguato. Molto dipenderà dalla volontà del centrocampista del Sassuolo e dal mercato in uscita dei club pronti a investire su di lui. Sempre secondo Sugoni, se fra 7 o 10 giorni il nome di Frattesi sarà ancora in ballo non è escluso che altre pretendenti possano inserirsi nella trattativa. Il primo derby di mercato, intanto, lo ha vinto l’Inter (vedi articolo).

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni