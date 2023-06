Frattesi, accordo e contropartita Inter ma deve muoversi! O altre tre – Sky

Frattesi è un obiettivo dell’Inter e stasera ha giocato in Spagna-Italia (vedi articolo), ma non è scontato il suo arrivo. Di Marzio, dopo l’annuncio su Lukebakio (vedi articolo), ha altre notizie da Calciomercato – L’Originale. Ecco cosa ha detto al programma di Sky Sport.

DOVE VA? – Gianluca Di Marzio aggiorna su questa possibile operazione: «Su Davide Frattesi c’è l’Inter che ha una sorta di principio d’accordo con il Sassuolo, con l’inserimento di Samuele Mulattieri in quest’operazione. Ma l’input di Steven Zhang è di fare prima un’uscita e poi un’entrata. Vediamo se l’Inter riuscirà a chiudere una cessione, non di un big, prima di affondare su quest’operazione. Il prezzo di Frattesi? Non aumenta per una partita, comunque è trentacinque milioni la cifra. Se l’Inter non riuscisse a formalizzare in tempo l’operazione la Juventus ha un giocatore come Koni De Winter, la Roma ha altre contropartite tecniche e su Frattesi può rientrare anche il Milan».