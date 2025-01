Frattesi, acconto dalla Roma? L’Inter attende! E avvisi su Paz – TS

L’Inter stasera è impegnata contro l’Empoli, ma si avvicina anche la fine del calciomercato. Davide Frattesi rimane sempre in orbita Roma. Piccola postilla anche sull’obiettivo Nico Paz.

NOVITÀ IN ARRIVO? – La settimana in arrivo potrebbe portare delle novità importanti in merito alla situazione di Davide Frattesi. D’altronde il calciomercato invernale è entrato appieno nella sua seconda e ultima parte. Per chi vuole affondare un colpo, deve darsi una mossa prima che sia troppo tardi. A tal proposito, in settimana l’Inter si aspetta una vera prima proposta della Roma per Frattesi. I nerazzurri non si smuovono dai 45 milioni di euro richiesti, ma una formula precisa potrebbe anche accontentare il club. Ossia un prestito da 5-10 milioni di euro subito, con il resto consegnato in estate. Frattesi, che si è allenato a parte in questi giorni per un leggero affaticamento muscolare, sarà valutato in mattinata se convocarlo o meno per la sfida contro l’Empoli di questa sera.

Su Frattesi si aspetta la Roma, ma l’Inter riceve avvisi su Nico Paz

AVVISO – Non è un mistero che l’Inter, per la prossima stagione, abbia messo nel mirino l’argentino Paz. Il ragazzo del Como, su cui il Real Madrid mantiene comunque una recompra da 12 milioni di euro, è il gioiello più luminoso della scuderia guidata da Cesc Fabregas. E a proposito di Fabregas, in conferenza stampa ha avvertito l’Inter e le altre squadre pretendenti: per Paz ci vogliono tanti soldi (questi).

Fonte: Tuttosport – F.M.