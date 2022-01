Frattesi, a gennaio l’Inter farà un tentativo. Kolarov chiude in anticipo? – TS

Frattesi è uno degli obiettivi principali per l’estate, secondo quanto riportato da TuttoSport, l’Inter a gennaio farà comunque un tentativo. Kolarov durante la sosta potrebbe decidere di anticipare il suo addio.

A GENNAIO – Il grande sogno per il centrocampo è Davide Frattesi, giovane talento del Sassuolo. I neroverdi difficilmente lo cederanno subito a gennaio dopo aver ceduto anche Boga. Secondo il quotidiano di Torino, l’Inter farà comunque un tentativo. Una mezzala adesso servirebbe soprattutto in vista dei tanti impegni, uno su tutti quello di UEFA Champions League contro il Liverpool. La sosta servirà anche per chiarire la situazione legata ad Aleksandar Kolarov, che potrebbe chiudere con cinque mesi di anticipo il suo rapporto con il club nerazzurro.

Fonte: TuttoSport