Fratelli Esposito in vetrina, la Serie A li attende: 2 club vicini − CdS

I fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, a meno di sorprese nella prossima stagione saranno attaccanti di Serie A. All’Inter importanti richieste da due club.

IN VETRINA – Caccia ai fratelli Esposito. Per entrambi ormai la Serie B sta strettissima. Sebastiano ha vissuto una stagione da protagonista alla Sampdoria, dopo diversi prestiti andati non a buon fine tra Italia ed Europa. L’ultima annata in Liguria può averlo finalmente consacrato, ora la Serie A lo attende. Su di lui c’è forte l’interesse dell’Empoli, che presto chiuderà per Roberto D’Aversa come nuovo allenatore. Sarà proprio l’attaccante campano del 2002 a prendere il posto di Mbaye Niang. Ma in Serie A ci sarà anche il fratello più piccolo: Francesco Pio, che di anni ne ha addirittura 18. Per lui c’è il Cagliari.

Fratelli Esposito in Serie A: Empoli e Cagliari bussano all’Inter

NUMERI – L’Inter ha ricevuto il forte interesse proprio di Empoli e Cagliari. I toscani, con gli addii di Niang e Cerri, hanno deciso di puntare su Sebastiano Esposito. Lo scorso anno alla Sampdoria ha collezionato sei gol e sei assist in 23 partite complessive. Poteva essere pure di più se qualche intoppo fisico non lo avrebbe frenato. Molto positiva la cura Andrea Pirlo. Quanto al 18enne Francesco Pio, per la prima volta lo scorso anno ha giocato da professionista nel campionato cadetto, dopo gli anni nella Primavera dell’Inter. Il suo bottino è di tre gol in 39 partite. In Serie A e con un grande allenatore come Nicola può solo crescere e migliorare. Ha tutte le potenzialità per diventare un crack.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta