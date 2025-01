Fratelli Esposito, su uno l’Inter ha deciso. L’altro? Due scenari – CdS

I fratelli Esposito stanno vivendo una bellissima stagione tra Serie A e Serie B. Ma, nonostante siano ancora di proprietà dell’Inter, sono destinati ad un futuro diverso. Le ultime secondo il Corriere dello Sport.

CHE STAGIONE! – I fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, stanno vivendo una stagione molto positiva rispettivamente all’Empoli e allo Spezia. Il primo ha già segnato dieci reti stagionali, otto in campionato, e l’ultima proprio contro la sua Inter domenica sera nel classico dei gol dell’ex (poi scuse e ringraziamenti social ai tifosi nerazzurri). Pio, invece, è il capocannoniere della formazione spezzina e di tutta la Serie B. Proprio domenica, ma nel pomeriggio, ha staccato tutti segnando una doppietta nella vittoria dei liguri a Carrara contro la Carrarese. Ma il futuro all’Inter come sarà?

Fratelli Esposito, che futuro? L’Inter ha già deciso sul più piccolo

FUTURO DIVERSO – Su Pio Esposito, l’Inter ha già deciso. Come riferisce il Corriere dello Sport, il giocatore, una volta terminata la stagione allo Spezia, sarà aggregato alla squadra di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club negli States. Dopodiché, prestito in un altro club di Serie A. L’Inter sa di avere un gioiello in casa e se lo vuole tenere ben stretto. Sebastiano, invece, è praticamente già dell’Empoli, visto che il club toscano ha già comunicato all’Inter di volerlo riscattare per cinque milioni di euro. Viale della Liberazione mantiene sul ragazzo il 20% sulla futura rivendita. E occhio al Napoli. Antonio Conte lo ha allenato e fatto esordire nel 2019 proprio all’Inter: ora potrebbe anche riprenderselo.

