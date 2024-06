Franco Carboni, trattativa River Plate-Inter! In Italia due sondaggi

Franco Carboni potrebbe tornare in Argentina. Il terzino di proprietà dell’Inter, fratello di Valentin, piace al River Plate, ma anche due squadre di Serie B.

INTERESSE – Franco Carboni nel mirino del River Plate. Il club di Buenos Aires, allenato da Martin Demichelis, ha chiesto all’Inter il giocatore classe 2003. Nell’ultima stagione ha giocato a Ternana in prestito, subendo un’amara retrocessione nella finale play-out contro il Bari. Come riferisce Tyc Sports, il River Plate è in trattativa con l’Inter per ottenere un prestito di 18 mesi. Le due parti stanno lavorando per trovare un accordo. Franco Carboni cerca ovviamente una nuova bella piazza, dopo l’esperienza negativa a Terni. Anche lui, peraltro, come il fratello Valentin, oggi in Copa America, ha avuto una parentesi al Monza.

Su Carboni non solo il River Plate: in Italia due club di Serie B

SONDAGGI – Nonostante la retrocessione in Serie C, Franco Carboni si è comunque ritagliato una buona immagine a Terni. Oltre al River Plate, in Italia hanno fatto dei sondaggi chiedendo informazioni all’Inter anche la Salernitana e il Modena. I campani sono scesi quest’anno in cadetteria. Con la maglia della Ternana, Franco Carboni ha giocato complessivamente 22 volte, realizzando anche un gol. Carboni è nato a Buenos Aires e ha giocato nelle giovanili del Lanus. La possibilità di ritrovare il suo paese ovviamente lo stuzzica e non poco.