Franco Carboni nel mirino di un club di Serie B: incontro con l’Inter!

Un club di Serie B piomba su Franco Carboni. In corso dialoghi con l’Inter: ecco tutti i dettagli e la formula dell’operazione per il giovane argentino.

I PRECEDENTI – L’Inter continua a muoversi sul mercato, con l’obiettivo di piazzare gli esuberi attualmente presti nella rosa nerazzurra. Tra questi, attualmente, c’è anche Franco Carboni, rientrato dopo l’ultimo anno di prestito al Venezia. Il centrocampista argentino, fratello dell’altro noto nerazzurro Valentin, è di proprietà del club interista dal 2020. Dopo due anni nelle giovanili a Milano il calciatore ha intrapreso una serie di esperienze, tra i diversi prestiti al Cagliari, al Monza, alla Ternana, al River Plate e, come detto poc’anzi, al Venezia dove ha registrato 8 presenze. Adesso Franco Carboni sarebbe pronto per una nuova avventura.

Franco Carboni pronto per una nuova avventura: in corso dialoghi con l’Inter

DIALOGHI – Stando a quanto riporta l’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’Empoli è fortemente interessato al classe 2003. Il club azzurro, retrocesso in Serie B al termine dell’ultima stagione, ha messo nel mirino il calciatore argentino. Per questo, in queste ore, è in corso un incontro con la dirigenza nerazzurra, con cui l’Empoli sta discutendo per un’opzione di prestito. Si attendono, quindi, nuovi dettagli sull’operazione.