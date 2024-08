Franco Carboni: «Gallardo molto chiaro. Grazie a Dio è arrivato il Venezia»

Franco Carboni ha espresso le sue prime parole dopo la clamorosa svolta della sua esperienza al River Plate, con un prestito durato soltanto un mese prima della rottura definitiva: ora la sua testa è concentrata solo sul Venezia.

RITORNO INASPETTATO – Franco Carboni è atterrato in Italia, dove lo attende l’iter delle visite mediche e della successiva firma del contratto con il Venezia. Il calciatore argentino, che si era trasferito al River Plate soltanto un mese fa, ha spiegato a ESPN i motivi alla base del suo addio al team di Buenos Aires: «Purtroppo è stato un periodo molto più breve di quanto mi aspettassi. Ero arrivato con tante aspettative, poi ho parlato con Gallardo qualche giorno fa e lui è stato chiaro. Mi ha detto che c’erano troppi giocatori in squadra e per me non c’era spazio».

Franco Carboni torna in Italia: la scelta di approdare al Venezia!

I MOTIVI – L’intervista è proseguita con l’indicazione delle ragioni che hanno spinto Franco Carboni a salutare il River Plate per passare al Venezia: «Il messaggio di Gallardo era questo: sarei potuto restare a lottare, se avessi voluto, ma probabilmente non avrei giocato. Grazie a Dio si è presentata l’opportunità di andare al Venezia e l’ho colta. Tornerò in Italia, abbiamo chiuso definitivamente il prestito col River nelle scorse ore».