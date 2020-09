FOTO – Vidal, oggi con il preparatore e domani a Milano? L’Inter lo aspetta

Arturo Vidal

Vidal anche questa mattina presto allenamento con il suo preparatore atletico personale, attende il via libera da parte dell’Inter che intanto avrebbe trovato l’accordo definitivo per la cessione di Diego Godin al Cagliari (vedi articolo).

MANCA POCO – Vidal all’Inter, sono ore calde per il centrocampista cileno che anche questa mattina presto si è allenato “da solo” ma con il suo preparatore atletico, per non farsi trovare impreparato da mister Antonio Conte che tanto lo ha desiderato. Da un momento all’altro il calciatore potrebbe ricevere il via libera dall’Inter, che intanto si sarebbe liberata dall’ingaggio di Diego Godin, ormai a un passo dal Cagliari. Di seguito la foto di Vidal insieme al suo preparatore atletico