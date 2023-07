FOTO – Trubin ‘approva’ Onana al Manchester United: messaggio all’Inter?

Gli sviluppi di Onana al Manchester United possono avvicinare Trubin all’Inter. E lo stesso portiere dello Shakhtar Donetsk, attraverso un suo messaggio, sembra dare l’OK a questa trattativa.

CAMBIO FRA I PALI? – Nel tardo pomeriggio di oggi l’intermediario per Anatoliy Trubin, Edoardo Crnjar, ha avuto un incontro in sede all’Inter. Si attendono sviluppi, visto che il portiere probabilmente lascerà lo Shakhtar Donetsk. E il primo passo è che André Onana vada al Manchester United, con le notizie di oggi che parlano di offerta migliorata dei Red Devils. Ora c’è anche un indizio in tal senso, dato dallo stesso Trubin.

Su Instagram, in un post del giornalista Fabrizio Romano, si parla di come il Manchester United abbia alzato la proposta all’Inter per Onana. E fra le migliaia di commenti spunta proprio quello di Trubin: sarà l’anticipazione del trasferimento?