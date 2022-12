FOTO – Thuram vicino all’Inter? Lazaro fa sognare tutti i tifosi con un indizio!

Marcus Thuram è uno degli obiettivi principali dell’Inter per il mercato invernale (e non solo). Ad alimentare la gioia dei tifosi nerazzurri è stato proprio Valentino Lazaro, esterno in prestito al Torino ed ex compagno del francese proprio al Borussia Monchengladbach. Indizio social non indifferente.

IL MESSAGGIO – Marcus Thuram ha giocato la finale del Mondiale tra Argentina e Francia praticamente dal 40′ in poi, quando l’attaccante del Borussia Monchengladbach è subentrato dalla panchina a un deludente Olivier Giroud. Il calciatore dopo la finale persa ha pubblicato una foto su Instagram. Valentino Lazaro, di proprietà dell’Inter ed ex compagno di Marcus, ha risposto con un commento: «Orgoglioso di te, fratello! Ci vediamo presto». Ad alimentare i tifosi è stato proprio il messaggio scritto in italiano dall’ex compagno di squadra.

Fonte: Account Instagram [Marcus Thuram]