FOTO – Politano-Roma, visite mediche in corso: manca poco all’ufficialità

Politano ha fatto ritorno alla Roma mentre Spinazzola è approdato all’Inter (vedi articolo), alla corte di Conte. L’ormai ex nerazzurro si trova già nella Capitale e sta svolgendo le visite mediche. Di seguito il tweet del club giallorosso

VISITE MEDICHE – Matteo Politano ha lasciato l’Inter per fare ritorno alla Roma, dove ha militato dal 2004 al 2012. L’ormai ex nerazzurro sta svolgendo le visite mediche, come testimoniano le foto pubblicate dal club giallorosso sul proprio profilo Twitter. Zoom su un particolare significativo: il tatuaggio dedicato alla città eterna e ai suoi anni giallorossi.