FOTO – Milik si allena (col sorriso). L’Inter è un’opzione credibile?

Arkadiusz Milik Napoli

Arkadiusz Milik ha pubblicato sul suo account Twitter una foto che lo ritrae, sorridente, durante una sessione di allenamento. Il polacco è ai margini della rosa del Napoli e attende solo l’inizio del mercato di gennaio per trovarsi un’altra sistemazione. L’Inter è a caccia di un attaccante e tiene il nome dell’ex Ajax sul taccuino

KARMA – In una situazione simile, dopo gli infortuni di Dries Mertens e Victor Osimhen, Arkadiusz Milik farebbe molto comodo a Gennaro Gattuso. Il Napoli è alle prese con alcune assenze importanti nel reparto offensivo, ma le scorie del finale di stagione scorsa hanno definitivamente rotto i rapporti tra la società e il polacco. L’ex Ajax è in cerca di una nuova sistemazione: è stato molto vicino alla Roma, in un giro di attaccanti che avrebbe portato Edin Dzeko alla Juventus. Ma l’affare saltò e i rapporti tra calciatore e dirigenza si sono praticamente spezzati.

BISOGNI RECIPROCI – A gennaio, le necessità dell’Inter di trovare un attaccante, e quella del polacco di riconquistarsi una maglia in vista dei prossimi Europei, potrebbero incontrarsi. Aurelio De Laurentiis, però, continua a chiedere tra i 15 e i 18 milioni di euro: cifra difficilmente accettabile per un calciatore che non mette piede in campo da luglio ed è in scadenza a giugno prossimo. I nerazzurri si sono ritrovati clamorosamente scoperti, in attacco, dopo l’infortunio di Alexis Sanchez. Proprio per questo motivo hanno ricominciato a circolare i nomi di alcuni attaccanti, in orbita Inter. Arkadiusz Milik è sicuramente tra questi: il club di Steven Zhang proverà certamente a sondare la disponibilità del Napoli a trattare. Ma molto dipenderà dalle intenzioni di Aurelio De Laurentiis ad abbassare le proprie pretese.