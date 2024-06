FOTO – Martinez all’Inter, anche Gudmundsson approva!

Martinez è pronto a trasferirsi all’Inter dopo la stagione da protagonista in Serie A con la maglia del Genoa. Sarà lui il vice Sommer scelto dalla dirigenza. Ad approvare la scelta del compagno di squadra ci ha pensato Albert Gudmundsson, anche lui obiettivo dell’Inter per quanto riguarda l’attacco.

TUTTO FATTO – Josep Martinez è molto vicino ad essere un nuovo portiere dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, alla ricerca di un valido secondo portiere, ha manifestato un forte interesse per lo spagnolo, ritenendolo il candidato ideale a Yann Sommer. L’eventuale passaggio di Martinez all’Inter non è ancora ufficiale, ma i segnali sembrano essere sempre più chiari. L’ultimo indizio è arrivato direttamente dai social network, dove Albert Gudmundsson, compagno di squadra di Martinez e anch’egli obiettivo di mercato dell’Inter.

Martinez all’Inter, anche Gudmundsson approva!

DOPPIO COLPO? – Gudmundsson ha infatti messo un like alla notizia del possibile trasferimento di Martinez, pubblicata dal noto giornalista e esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Questo gesto non è passato inosservato agli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori, che lo hanno interpretato come un tacito assenso del giocatore islandese alla potenziale partenza del portiere spagnolo. Non solo, il like potrebbe anche nascondere una speranza di Gudmundsson di raggiungere il compagno di squadra a Milano, realizzando così un doppio colpo per l’Inter.