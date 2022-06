FOTO – Lukaku, sorridente con Steven Zhang: «Bentornato Rom!»

Dopo il video ufficiale per annunciare il suo ritorno (vedi articolo), l’Inter ha omaggiato Romelu Lukaku anche con una foto insieme al Presidente nerazzurro Steven Zhang. E un messaggio di bentornato.

WELCOME BACK – Romelu Lukaku, come detto, è ufficialmente di nuovo un giocatore dell’Inter. Sono arrivate poco fa le firme e l’annuncio ufficiale, a suggellare una trattativa che sembrava impossibile ma che si è concretizzata per la gioia di tutte le parti coinvolte. Come testimoniano i sorrisi del giocatore e del presidente Steven Zhang.

“Bentornato Rom” il messaggio del profilo Twitter ufficiale della società nerazzurra.