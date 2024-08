FOTO – Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina, l’annuncio

Albert Gudmundsson non vestirà la maglia dell’Inter. Ha aspettato per i nerazzurri, è rimasto al Genoa fino al 15 agosto ma poi ha cambiato destinazione. Tutto fatto con la Fiorentina, l’annuncio del club su X.

ANNUNCIO – Albert Gudmundsson sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore è già a Firenze per le visite mediche e firmerà a breve il suo contratto. L’islandese salta perciò Genoa-Inter, ma soprattutto non sarà un calciatore nerazzurro. La dirigenza meneghina ha corteggiato Gudmundsson per tanto tempo, ha fatto dei tentativi con il Genoa ma la situazione in attacco non ha sicuramente aiutato. La presenza di Marko Arnautovic e anche quella di Joaquin Correa hanno bloccato il mercato in entrata. I due rischiano di fare da tappo ai prossimi possibili acquisti nel reparto offensivo. Intanto la Fiorentina annuncia l’arrivo dell’attaccante in città con una foto su X.

Gudmundsson-Fiorentina sì! il problema dell’Inter

ACCORDO – Gudmundsson si trasferisce agli ordini di Raffaele Palladino per una cifra neanche altissima: prestito di 8 milioni di euro con diritto di riscatto che potrebbe diventare al verificarsi di determinate condizioni. Il riscatto è pattuito intorno ai 17 milioni con un’aggiunta di ulteriori 3 di bonus. Questo accordo fa capire che l’Inter non ha affondato il colpo non per ragioni economiche, bensì per questioni numeriche nel reparto d’attacco. Troppi esuberi ancora in ballo.