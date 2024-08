Fontanarosa in uscita, definito il suo futuro in Serie B! Presto l’annuncio

Alessandro Fontanarosa, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è pronto a fare il suo prossimo passo nella carriera professionistica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giovane difensore è pronto per una nuova esperienza dopo quella della passata stagione al Cosenza.

NUOVO TRASFERIMENTO – Alessandro Fontanarosa, dopo una stagione in prestito al Cosenza, il talentuoso difensore è in procinto di trasferirsi alla Reggiana, dove ritroverà l’allenatore William Viali, che lo ha già guidato con successo in Calabria. La cessione di Fontanarosa alla Reggiana dovrebbe essere ufficializzata a breve, con il giocatore che continuerà la sua crescita in Serie B, in un ambiente che conosce e sotto la guida di un tecnico che ha già saputo valorizzarlo. Durante la sua esperienza a Cosenza, Fontanarosa ha mostrato il suo potenziale, accumulando esperienza in un campionato difficile come la Serie B e guadagnandosi la fiducia di Viali, che ora lo vuole nuovamente nella sua squadra.

Nuovo step di crescita in Serie B

ESPERIENZA – Fontanarosa ha recentemente catturato l’attenzione durante la pre-season con l’Inter, mettendosi in evidenza come terzo centrale nella difesa a tre di Simone Inzaghi. Essendo un mancino naturale, ha ricoperto il ruolo di centrale sinistro, dimostrando grande affidabilità e sicurezza nel gestire la linea difensiva. Le sue prestazioni sono state buone e convincenti, tanto da guadagnarsi i complimenti dello staff tecnico nerazzurro, soprattutto in un periodo in cui diversi titolari erano ancora in vacanza dopo gli impegni estivi. Nonostante l’ottima impressione lasciata durante la pre-season, l’Inter ha deciso che il miglior percorso per la crescita di Fontanarosa sia un nuovo prestito, stavolta alla Reggiana, dove potrà avere continuità di impiego e ulteriori opportunità.