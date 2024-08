FOTO – Fontanarosa pronto a partire. Prima i saluti all’Inter: «A presto!»

È il momento di una nuova avventura per Alessandro Fontanarosa. L’Inter ha trovato una nuova sistemazione in prestito per il giovane difensore. Arrivano i primi saluti al club nerazzurro.

ESPERIENZA – Dopo aver trascorso l’estate con l’Inter, allenandosi insieme al gruppo di Simone Inzaghi, Alessandro Fontanarosa è pronto a un nuovo periodo lontano da Milano. Il giovane difensore ha trovato molto spazio nella pre-season nerazzurra, arrivando a disputare ben cinque amichevoli con la maglia da titolare. Per far accrescere un talento come il suo, nel quale l’Inter crede molto, c’è bisogno di lavoro, minuti sul campo ed esperienza. Cosa che nella Prima Squadra di mister Inzaghi Fontanarosa faticherebbe ancora a trovare. Per questo la società nerazzurra ha optato nuovamente per un trasferimento in prestito.

Fontanarosa ai saluti con l’Inter: una nuova avventura lo aspetta!

SALUTI – Manca ancora l’ufficialità dell’affare, ma come emerso nei giorni scorsi è praticamente fatta per la partenza di Fontanarosa. Il classe 2003 lascerà l’Inter per trovare maggior continuità con la Reggiana. Per il giovane calciatore, dunque, si tratterà di un ritorno in Serie B, dopo l’ultimo anno trascorso al Cosenza. Prima di unirsi al nuovo club, dove andrà in prestito, Fontanarosa ci ha tenuto a salutare la sua Inter, non con un addio ma piuttosto con un arrivederci. Sul proprio profilo Instagram, infatti, il difensore ha pubblicato uno scatto in maglia nerazzurra, seguito da un: «A presto!». Non resta ora che attendere il comunicato del club che ne ufficializza l’operazione.