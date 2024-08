Fontanarosa, ma non solo: i giovani dell’Inter a partire sono 2 – CdS

Alessandro Fontanarosa nelle prossime ore sarà ceduto in prestito dall’Inter. Ma oltre al difensore centrale, il club ha sistemato pure altro giovane.

ESPERIENZA – L’Inter inizia a sfoltire la rosa, sistemando un paio di giovani in prestito tra Serie A e Serie B. Alessandro Fontanarosa, liberato da Tomas Palacios, ora potrà accasarsi alla Reggiana in Serie B. Per lui si tratta della seconda avventura in cadetteria, dopo quella con la maglia del Cosenza nella scorsa stagione. Ottimo precampionato con la Prima Squadra per il difensore classe 2003. Dalla Calabria passerà all’Emilia Romagna, con l’obiettivo di continuare a crescere per diventare presto una risorsa importante anche per l’Inter. Oltre a Fontanarosa, nelle prossime ore l’Inter ri-cederà nuovamente Franco Carboni.

Oltre Fontanarosa, pure Carboni: l’Inter sistema i giovani

RI-SISTEMATO – Per la seconda volta, l’Inter potrà cedere Carboni. Dopo aver lavorato appena un mese al River Plate, il fratello di Valentin ha rescisso il proprio contratto e nelle prossime ore verrà girato in prestito al Venezia di Eusebio Di Francesco. Nuova esperienza italiana, dunque, per il terzino che ha giocato in prestito prima al Monza in Serie A e poi alla Ternana in Serie la scorsa stagione. Ora nuova opportunità nel massimo campionato italiano. Dall’Inter si trasferirà sempre in prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta