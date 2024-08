Fontanarosa, due squadre di Serie B sul difensore: Inter chiamata a una scelta – Sky

Alessandro Fontanarosa è uno dei calciatori che meglio si sono disimpegnati nelle amichevoli estive disputate dal club nerazzurro: ora l’Inter deve decidere cosa fare sul mercato, con due squadre di Serie B interessate al calciatore.

LA SITUAZIONE – Alessandro Fontanarosa è stato impiegato da Simone Inzaghi nelle prime amichevoli cui ha preso parte l’Inter nel corso del suo precampionato. Il calciatore italiano, cresciuto nelle giovanili del club nerazzurro, è sul taccuino di due squadre di Serie B per la prossima stagione: si tratta di Pisa e Reggiana. Starà ai meneghini decidere che scelta intraprendere per il suo futuro.

Fontanarosa resterà all’Inter: i pro e i contro della scelta!

UN RAGIONAMENTO – Se Fontanarosa dovesse restare all’Inter, ciò sarebbe benefico dal punto di vista delle liste, data la sua provenienza dalle giovanili del club meneghino. Al contempo, si garantirebbe al difensore italiano di crescere sotto l’esempio e il modello di alcuni big del calcio italiano ed europeo, come Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Benjamin Pavard. Dal lato opposto, però, il classe 2003 non vedrebbe a sé garantito quel minutaggio di cui ha bisogno per poter maturare in vista di una piena affermazione nel calcio che conta. Ciò potrebbe essere assicurato solo in caso di passaggio a una squadra, come quelle di Serie B interessate al suo cartellino, pronta a schierarlo dal primo minuto in maniera abituale.