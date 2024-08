Fontanarosa arruolato per Chelsea-Inter. Ma cessione imminente – TS

Oggi è in programma Chelsea-Inter, ultima amichevole del precampionato nerazzurro. Alessandro Fontanarosa è fra i giocatori chiamati da Simone Inzaghi per la sfida, come sottolinea Tuttosport, nonostante la sua imminente cessione.

TRA I CONVOCATI – Tanti i giovani convocati da Simone Inzaghi per Chelsea-Inter di oggi, la maggior parte già utilizzati nelle scorse partite precampionato, complice anche l’assenza di diversi titolari impegnati con le rispettive nazionali a EURO 2024 e in Copa América. Fra questi anche Alessandro Fontanarosa, lo scorso anno in prestito al Cosenza in Serie B, che in diverse partite di questa preparazione ha giocato da titolare proprio sostituendo Alessandro Bastoni sulla sinistra del terzetto difensivo.

Fontanarosa partito per Chelsea-Inter, ma la cessione è imminente

IN PARTENZA – Nonostante la convocazione per Chelsea-Inter di oggi, però, per Alessandro Fontanarosa il prossimo futuro è ormai definito. E la cessione imminente. Quantomeno a titolo temporaneo. Proprio come lo scorso anno, il difensore è atteso dalla Serie B, ma questa volta alla Reggiana. La speranza è, naturalmente, che possa avere spazio da titolare in squadra per poter proseguire con il suo percorso di crescita. E, una volta conclusasi la prossima stagione, valutare nel dettaglio quello che potrà essere il suo futuro a lungo termine.

Fonte: Tuttosport, Simone Togna