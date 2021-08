Fonseca, altra sessione di mercato con decisione last minute: addio all’Inter?

Fonseca è uno degli ultimi esuberi rimasti sul groppone dell’Inter a poche ore dalla chiusura del mercato. Ma sulla sua partenza non ci sono dubbi. Si attende l’annuncio per capire la decisione presa dalle parti coinvolte nell’operazione

DECISIONE LAST MINUTE – Nella passata sessione “estiva” ha rinnovato il contratto scaduto praticamente a stagione iniziata (il 20 ottobre, ndr). In questa sessione ancora non ci sono aggiornamenti, ma la separazione è stata pre-annunciata da entrambe le parti. Il futuro di Matias Fonseca non sarà a Milano. Il classe 2001 italo-uruguayano lascerà l’Inter in queste ore. Si prospetta un prestito, probabilmente in Serie C, o in alternativa la risoluzione anticipata. Fonseca, protagonista da fuoriquota come l’ex compagno di reparto Martin Satriano (vedi aggiornamento) nell’ultimo Campionato Primavera 1, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 con l’Inter. La separazione potrebbe essere solo un arrivederci o già un addio. Situazione molto simile a quella del coetaneo Georgios Vagiannidis (vedi articolo). Anche su Fonseca si attendono novità a breve.