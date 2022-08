Fofana-Chelsea, il Leicester spara alto! I Blues bussano alla porta Inter?

Il Chelsea è alla ricerca di un difensore con Fofana del Leicester nel mirino. Le Foxes però sparano altissimo. Occhio al ritorno di fiamma per Milan Skriniar dell’Inter

OCCHIO − Fin quando il Chelsea non riesce a trovare un difensore, il futuro di Skriniar all’Inter non può dirsi assicurato. I Blues, infatti, hanno sì preso Koulibaly ma sono alla ricerca di un altro centrale. C’è un forte interessamento per Fofana del Leicester ma come riporta il Daily Mail, le Foxes sparano altissimo: ben 85 milioni di sterline. Dunque, occhio alla pista Skriniar. C’è da blindare assolutamente lo slovacco poiché manca ancora un mese alla fine del calciomercato e tutto può ancora succedere.